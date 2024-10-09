Лише 11% грошей, витрачених росіянами на купівлю авто, залишаються в економіці РФ

89% коштів, які росіяни витрачають на покупку нових автомобілів, йдуть до Китаю, заявив віцепрезидент з продажу та маркетингу АвтоВАЗу Дмитро Костромін, повідомляє Економічна правда.

"Якщо поміряти ринок грошима, то сьогодні частка Lada складає лише 11%. Іншими словами, лише 11% коштів, які росіяни витрачають на покупку нових машин, залишається у російській економіці. Майже решту коштів вимиваються з Росії до Китаю, де розташовані центри формування доданої вартості" , — сказав Костромін.

За його словами, в АвтоВАЗу менше ресурсів, ніж у виробників з Китаю, оскільки там субсидується весь бізнес та експорт. Водночас у Росії досі не розуміють весь обсяг підтримки, який є у китайських автомобільних компаній, оскільки він частково засекречений.

Зазначається, що в 2024 році росіяни куплять близько 900 тис китайських автомобілів. При цьому виторг дилерів від продажу нових машин з КНР в Росії за підсумками січня-липня склав 1,7 трлн руб.

До кінця 2022 року на російському автомобільному ринку залишилося лише 14 брендів, одинадцять з яких — китайські. На цьому фоні експорт китайських авто до Росії за підсумками 2023 року зріс більш ніж у сім разів до 11,5 млрд дол.