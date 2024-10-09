Україна конфіскувала вантажне судно за незаконний захід у кримські порти

Україна конфіскувала суховантаж під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності.﻿ Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, повідомляє Економічна правда.

Суховантаж затримали на Одещині Морська охорона ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями. Затримання відбулося у липні цього року. Наразі, за рішенням суду, судно передано у власність держави України.

Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.

Нагадаємо, росіяни за 2024 рік вивезли через порт Маріуполя понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна.