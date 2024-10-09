Close button

Україна конфіскувала вантажне судно за незаконний захід у кримські порти

Україна конфіскувала вантажне судно за незаконний захід у кримські порти
Фото: ілюстративне, facebook.com/Ministry.for.restoration

Україна конфіскувала суховантаж під прапором Камеруну, що незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності.﻿ Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, повідомляє Економічна правда.

Суховантаж затримали на Одещині Морська охорона ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями. Затримання відбулося у липні цього року. Наразі, за рішенням суду, судно передано у власність держави України.

Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України.

Нагадаємо, росіяни за 2024 рік вивезли через порт Маріуполя понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна.

Новини

Популярні теми форуму

analytics