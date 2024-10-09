Європарламент засудив російське втручання у Молдові

У середу депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, в якій висловили рішуче застереження проти подальших спроб Росії зірвати проєвропейський курс Молдови, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Текст резолюції, схвалений 508 голосами "за", 53 "проти" і 104 "утрималися", рішуче засуджує ескалацію зловмисної діяльності, втручання і гібридних операцій Росії напередодні президентських виборів і конституційного референдуму щодо інтеграції в ЄС, які відбудуться в Молдові 20 жовтня.

Депутати Європарламенту підкреслили роль, яку відіграють безліч зловмисників, включаючи проросійських молдовських олігархів і фінансований державою російський телеканал RT, у здійсненні схем фальсифікації виборів, а також кібероперацій та інформаційної війни.

Вони також закликали ЄС та його держави-члени забезпечити надання Молдові всієї необхідної допомоги для зміцнення її інституційних механізмів та здатності реагувати на гібридні загрози.

Депутати Європарламенту також закликали до додаткових санкцій проти політичних акторів, які дестабілізують Молдову

"На тлі посилення російського втручання резолюція закликає Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти осіб, які підривають суверенітет Молдови. Депутати Європарламенту також закликають країни і території, що приймають розшукуваних молдовських втікачів, таких як Ілан Шор і Володимир Плахотнюк, видати їх Молдові для судового розгляду", – йдеться у повідомленні.

ЄС раніше запровадив санкції проти молдовських олігархів та проросійських діячів, зокрема Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, Ігоря Чайки, Георгія Кавалюка та Марини Таубер. Молдова подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 року і отримала статус кандидата в червні 2022 року. У грудні 2023 року Європейська Рада погодилася розпочати переговори про вступ з Молдовою.

20 жовтня у Молдові відбудеться референдум про вступ до Європейського Союзу. Він пройде разом із виборами президента, на яких президентка Мая Санду прагне переобратись на другий термін.

Чинна влада поєднала голосування за президента із референдумом, аби мобілізувати проєвропейського виборця, який зможе проголосувати і за переобрання Санду.