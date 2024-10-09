В Угорщині лякують третьою світовою війною у разі вступу України до НАТО

В Угорщині вважають, що вступ України до НАТО начебто призведе до початку третьої світової війни. Тому Будапешт виступає проти такого поповнення Альянсу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Index.

На думку скандального угорського чиновника, членство України в НАТО призведе до третьої світової через статтю про колективну оборону.

"Я думаю, що будь-хто, хто думає про це питання зі здоровим глуздом, не хоче створювати таку небезпеку. Тож позиція Угорщини ясна: прийом України до НАТО неможливий" , - заявив Сійярто.

Глава МЗС Угорщини запевняє, що більшість міністрів закордонних справ країн ЄС "займають таку саму позицію під час переговорів за зачиненими дверима".

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, процес вступу України до НАТО стикається з низкою складнощів на тлі продовження війни з Росією.

Зокрема, країни-члени Альянсу не захотіли навіть надавати Україні запрошення під час вашингтонського саміту, що відбувся у липні. У підсумковому комюніке все обмежилося заявою про те, що вступ України є "неминучим".

При цьому координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у червні наголошував, що Україна має виграти війну з Росією для вступу до Північноатлантичного альянсу.