У Нацраді сподіваються на повне блокування Telegram в Україні

У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення сподіваються, що через ризики, пов'язані з використанням Telegram, цей месенджер незабаром зможуть заблокувати в Україні. Про це йдеться на сайті Нацради, повідомляє Новое время.

Як сказано у повідомленні, про небезпеку популярного серед українців месенджера у Нацраді почали говорити понад рік тому. Там зазначили, що їхнім працівникам заборонили користувалися Telegram на службових пристроях й ввели особливий порядок доступу до месенджера.

«Головне завдання — захистити не стільки співробітників, які за службовими обов’язками детально поінформовані про вади Телеграму, скільки службову інформацію. Тому є правило — на пристроях, де створюється, обробляється і зберігається службова інформація, Телеграму бути не може як у вигляді застосунку, так і у вебверсії» , — зазначили у відомстві.

У Нацраді уточнили, що вони створюють окрему мережу для аналізу контенту діяльності медіа в Telegram.