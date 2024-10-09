У Нацраді сподіваються на повне блокування Telegram в Україні
У Національній раді з питань телебачення та радіомовлення сподіваються, що через ризики, пов'язані з використанням Telegram, цей месенджер незабаром зможуть заблокувати в Україні. Про це йдеться на сайті Нацради, повідомляє Новое время.
Як сказано у повідомленні, про небезпеку популярного серед українців месенджера у Нацраді почали говорити понад рік тому. Там зазначили, що їхнім працівникам заборонили користувалися Telegram на службових пристроях й ввели особливий порядок доступу до месенджера.
«Головне завдання — захистити не стільки співробітників, які за службовими обов’язками детально поінформовані про вади Телеграму, скільки службову інформацію. Тому є правило — на пристроях, де створюється, обробляється і зберігається службова інформація, Телеграму бути не може як у вигляді застосунку, так і у вебверсії», — зазначили у відомстві.
У Нацраді уточнили, що вони створюють окрему мережу для аналізу контенту діяльності медіа в Telegram.
«Ми сподіваємося, що поточний стан протидії ризикам, що пов’язані з використанням цієї соцмережі державними органами, є проміжним, і невдовзі Телеграм буде повністю заблокований в Україні, як свого часу було заблоковано Однокласники, ВКонтакте та всі сервіси компаній Яндекс та Мейл.ру», — додають у Нацраді.