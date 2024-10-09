Лубинець запропонував внести зміни до КК щодо підпалів авто військових

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Комітету з питань правоохоронної діяльності з листом, у якому запропонував внести зміни до Кримінального кодексу України. З посиланням на соцмережі Лубинця, повідомляє Новое время.

Омбудсмен запропонував запровадити спеціальні норми про посилену кримінальну відповідальність за вчинення посягань на здоров’я чи майно військовослужбовця або члена його родини у зв’язку з виконанням ним свого службового обов’язку.

За словами посадовця, з початку року правоохоронці зафіксували 266 випадків підпалів автомобілів, що належать військовослужбовцям та волонтерам. Загалом близько 300 транспортних засобів були пошкоджені в різних областях України.

«Переконаний, що запропоновані зміни дуже важливі з погляду суспільної справедливості та необхідності посиленого захисту кримінальним законом військовослужбовців, які в умовах війни, захищаючи нашу незалежність, віддають нашій державі та народу України найцінніше — своє життя та здоров’я», — наголосив Лубінець.



