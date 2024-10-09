Зеленський заявив, формула миру з усіма умовами буде готова у листопаді

У листопаді буде готова формула миру з усіма умовами справедливого завершення війни. Про це заявив Володимир Зеленський на саміті "Україна - Південно-Східна Європа" у Хорватії, повідомляє Лівий берег.

"Із липня ми працюємо над Формулою миру, і в листопаді вона вже буде вся готова з усіма умовами, в яких прописано справедливе завершення війни. Це буде зроблено на другому Саміті миру" , - сказав глава держави.

Зеленський зауважив, що "виникає запитання, як примусити Росію взяти в цьому участь" і як змусити "тих, хто відповідає за війну, виконувати Формулу миру".

"Зараз Росія уникає чесної та відвертої дипломатії. І саме тому ми в Україні розробили план заходів, здатний виправити поточну ситуацію майбутнім Самітом миру. Це план, який забезпечить досягнення надійної стабільності та який дасть змогу позбавити Росію можливості далі погрожувати Європі" , - сказав Президент України.

Зеленський зауважив, що спершу цей план представили у США, а тепер презентують решті союзників.