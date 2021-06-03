10 удивительных фактов о норвежской лесной кошке

Пушистые, общительные, похожие на рысь — что еще мы знаем о норвежских лесных кошках? А между тем, они прославились в скандинавских мифах, стали предметом королевского указа и еще недавно были на грани вымирания, пишет Наталья Полыця, Популярная Механика.

Рассказываем об одной из самых удивительных пород и предлагаем заодно на них полюбоваться.

Друзья суровых воинов

Точное происхождение норвежской лесной кошки до сих пор остается загадкой. По одной версии, это потомок черно-белой короткошерстной кошки, которую викинги использовали на своих кораблях в качестве мышелова. Существует и другое мнение, что норвежская кошка произошла от ангорской, которая была завезена в Скандинавию рыцарями-крестоносцами. В любом случае, древние предки норвежской лесной бродили по Норвегии, смешиваясь с местными дикими и домашними котами. Чтобы комфортно существовать в скандинавских лесах, кошкам понадобилась та самая пушистая «шубка», по которой мы безошибочно узнаем их сегодня. Пронесли до сегодняшнего дня на уровне генов они и любовь к дикой природе, и дружелюбное отношение к людям, с которыми они соседствовали испокон веков.

Мифические создания

Норвежские лесные кошки не просто ловили мышей по домам, они воспеты в мифах и легендах Норвегии. Так, один из мифических персонажей носит имя Skogkatt, что с норвежского переводится как «лесной кот» — пушистый кот, который может забираться на горы по гладким отвесным скалам, чего совершенно не могут другие коты. Возможно, именно норвежские лесные коты послужили прототипом мифического образа благодаря своей особенной шкурке и ловкости, с которой они забирались на высокие деревья.

Кроме того, Фрейя, богиня любви и войны в германо-скандинавской мифологии, по преданиям, путешествовала на колеснице, запряженной большими пушистыми котами. А в одной из легенд бог Тор теряет свои силы благодаря хитроумному Ёрмуганду, который подбирается к Тору в обличие кота Skogkatt.

Норвежская лесная кошка — символ Норвегии

Король Норвегии Улаф V, правивший в прошлом веке, назначил норвежскую лесную кошку официальной национальной кошкой. Не каждая кошка может похвастаться таким титулом!

На грани вымирания

Скандинавские фермеры и моряки ценили норвежскую лесную кошку как верного мышелова на протяжении многих веков. Однако международные знатоки кошачьих ничего не знали об этой породе до 1930 года — именно тогда норвежская лесная кошка впервые приняла участие на международной выставке котов в Германии и произвела там сенсацию. Во время Второй мировой войны внимание к кошкам ослабло, и норвежская лесная оказалась на грани вымирания, скрещиваясь с другими породами. Тогда пришлось создать специальную программу по защите норвежской лесной кошки. Только в 1977-м году Международная федерация кошек (FIFe) официально признала норвежскую лесную как отдельную породу. В те же годы король Улаф V объявил ее национальной кошкой и одним из главных символов страны. Это помогло сохранить уникальную породу.

Популярность в Европе

Норвежскую лесную кошку завезли в Америку в восьмидесятые, а в девяностые годы она появилась в России. Однако в США норвежская лесная кошка не входит даже в топ-10 популярных пород. Но зато сколько поклонников у норвежской лесной в странах Европы! Отдельно стоит выделить Францию и, конечно, Норвегию. Многие заводчики даже называют кошку «Вэгги», т. е. «Wegie», как производное от «Norwegian».

Почти что рысь

Норвежская лесная кошка не просто крупнее, чем кошки других пород, но и крупнее некоторых пород собак. Вдумайтесь: средний самец норвежской лесной кошки может весить от 5 до 10 кг. Кроме того, их отличает не только размер, но и крепкое телосложение. Настоящие пушистые викинги!

Кошки-скалолазы

Норвежские лесные кошки могли бы стать прекрасными скалолазами. Вам доводилось видеть кошку, которая стремглав сбегает с дерева вниз головой? Скорее всего, это была норвежская лесная. В отличие от других пород, у них особенно крепкие лапы, и это позволяет им совершать подобные трюки.

Зимний гардероб

Несмотря на разнообразие окрасов, существующих в рамках породы, все норвежские лесные кошки могут похвастаться богатой зимней «одежкой». Это основная шерсть с густым подшерстком и длинные покровные волосы вдоль хребта и на хвосте. Волосы обладают водоотталкивающим свойством. Длинный хвост доходит до линии плеч, а кисточкой украшены не только уши, но и круглые широкие лапы (между пальцами) — получаются своего рода «шапка» и «ботинки» для кошки. Зная, насколько лютым бывает скандинавский климат зимой, такое убранство не только красиво, но и разумно.

Сильные, но хрупкие

Увы, норвежские лесные кошки не могут похвастаться той же выносливостью, какой славились их древние хозяева-викинги. Они склонны к сердечным заболеваниям, дисплазии тазобедренного сустава и к болезни накопления гликогена (гликоген IV типа), близкой к сахарному диабету. Так что несмотря на внешнюю силу, норвежские лесные кошки требуют ухода и чуткого внимания со стороны владельца.

Родственные связи с мейн-куном

Крупные, пушистые — мейн-кун и норвежская лесная кошка выглядят как близкие родственники. Внешнее сходство вас не обманывает. Генетические тестирования показали, что мейн-кун, аборигенная порода кошек США — потомок норвежской лесной кошки, смешанной с какой-то другой, ныне нам неизвестной, домашней породой. Как отличить норвежскую лесную от мейн-куна, если вы не специалист? Обратите внимание на мордочку. У норвежских лесных кошек треугольная морда, тогда как у мейн-кунов — клиновидная с высокими скулами.