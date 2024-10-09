Енергетики повідомили, що у четвер відключень світла не буде
Завтра, 10 жовтня, в Україні не планують вимикати світло за графіками. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів. З посиланням на "Укренерго", пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", - заявили в компанії.
Водночас українців просять максимально економити електроенергію вранці та ввечері.
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години - з 10:00 до 16:00", - додали в "Укренерго".