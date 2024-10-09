Енергетики повідомили, що у четвер відключень світла не буде

Завтра, 10 жовтня, в Україні не планують вимикати світло за графіками. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів. З посиланням на "Укренерго", пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються" , - заявили в компанії.

Водночас українців просять максимально економити електроенергію вранці та ввечері.