Ситуація на полі бою дозволяє закінчити війну не пізніше 2025 року - Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Хорватії заявив, що бачить можливість вже у найближчі місяці закласти передумови для завершення російсько-української війни у 2025 році на прийнятних для України умовах.﻿﻿ Про це заявив Зеленський у публічному виступі поруч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем, повідомляє Європейська правда.

Зеленський, розповідаючи про "план перемоги", сказав, що бачить нагоду вже у найближчі місяці закласти підвалини для завершення війни.

"У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір – вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року" , – заявив він.

"Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена, ми покладаємося на сильні та мудрі кроки Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести у Європу мир і безпеку. І розраховуємо на всіх вас" , – додав Зеленський.

Перед тим він зазначив, що запрошення України до НАТО є першим пунктом його "плану перемоги", оскільки тільки це створить геополітичну визначеність у Європі і змусить Росію змиритися з існуванням непідкореної України.

Нагадаємо, під час візиту до Хорватії Зеленський та прем'єр країни Андрій Пленкович підписали договір про співпрацю та підтримку. Угода схожа на безпекові угоди, які Україна уклала вже з 26 країнами у продовження декларації Групи семи, але його поки не зараховують до цих угод.