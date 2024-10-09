Макрон зустрівся з українськими військовими, яких навчають у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції, повідомляє Укрінформ.

Його супроводжували міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню та український міністр оборони Рустем Умєров.

«Я хочу побажати вам успіху! Ми зі свого боку докладемо всіх зусиль, щоб підготувати вас якомога краще» , - сказав Макрон.

Більш як пів години він спілкувався з українськими військовими, підходив до кожного по черзі та розпитував, де саме та скільки він воював, якої саме підготовки йому не вистачає.

Також Макрон у соцмережі Х оприлюднив кадри з навчань української бригади.

«Навчання проходять дуже добре. Українські солдати просуваються швидше, ніж ми думали» , - заявив полковник, який керує підготовкою українців.

Він також розповів, що французи адаптують навчання до українських потреб.

У Франції зараз їх проходять приблизно 2300 військових, які сформують три піхотні батальйони та допоміжні підрозділи - інженерні, артилерійські, розвідувальні, наземні та повітряні засоби спостереження. Для того, щоб завершити підготовку і довести чисельність бригади до 4500 осіб, решту мають підготувати в Україні.

Однак частина цих бійців також наприкінці приєднається до тренованих у Франції бійців, щоб забезпечити інтеграцію всіх тактичних підрозділів

Підготовка складатиметься з кількох послідовних етапів. На першому відбувається технічна підготовка обладнання, яке потім приїде в Україну, а також кадрів. Другий етап – це підготовка піхотних батальйонів І, нарешті, третій етап – інтеграція військових.

За даними французької сторони, після завершення навчань бригада буде повністю оснащена 128 броньованими бойовими машинами, 18 гарматами Caesar, 18 броньованими машинами AMX10RC, 10 TRMами – спеціальними машинами для важких дорожніх умов - та 20 установками для протитанкових ракет. Французи нададуть українцям також боєприпаси класу повітря-земля.