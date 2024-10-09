На Донеччині в зоні активних бойових дій залишаються 616 дітей

У населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій на Донеччині, наразі ще перебувають 616 дітей, повідомляє Укрінформ.

Про це на брифінгу сказав начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін.

«В населених пунктах, які віднесені до зони активних бойових дій, зараз знаходяться 616 дітей, а загалом всіх людей там знаходиться 43 409 осіб» , - сказав Петлін.

За його словами, на сьогодні на Донеччині нараховуються 18 громад, в яких розташовані населені пункти, які віднесені до зони активних бойових дій. Це Бахмутська, Соледарська, Сіверська, Часовоярська, Званівська, Торецька; по Краматорському району – Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська; по Покровському – Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська і по Волновахскому району – Вугледарська та Новоселківська.

«Є громади, які повністю віднесені до зони бойових дій, а є громади, в яких віднесені окремі населені пункти» , - додав Петлін.

Водночас наголосив, що евакуація в регіоні не припиняється з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.