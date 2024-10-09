Зеленський у четвер зустрінеться з Макроном у Парижі

Президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський зустрінуться в Парижі у четвер 10 жовтня. ﻿﻿Про це пише Le Monde з посиланням на оголошення пресслужби Єлисейського палацу, повідомляє Європейська правда.

Двосторонні переговори Зеленського і Макрона у Єлисейському палаці плануються о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).

"Ця зустріч буде нагодою для президента Республіки знову підтвердити рішучу налаштованість Франції продовжувати надавати подальшу непохитну підтримку Україні та українському народу спільно з нашими партнерами" , – зазначили в комюніке.

Як повідомляли, 9 жовтня Макрон у супроводі французького та українського міністрів оборони відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції та побажав їм успіху.

Також неофіційно стало відомо, що у п’ятницю Зеленського чекають у Берліні, де він проведе переговори з канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Цей візит вочевидь готували під дату засідання формату "Рамштайн" на однойменній авіабазі 12 жовтня, яке у підсумку відклали. Наразі не відомо, чи відбудеться у майбутньому зустріч на рівні лідерів, як це було заплановано цього тижня.