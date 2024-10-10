Галущенко розповів, що врятує українську генерацію від руйнувань

Основним захистом енергетичних об'єктів України від ракетних ударів є не пасивний захист спеціальними засобами та спорудами, а активний захист системами протиповітряної оборони, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на форумі "Енергія Бізнесу" у Києві.

Він зазначив, що підтвердженням цього може бути масований обстріл 26 серпня, коли росіяни використали проти України найсучасніші види зброї. За таких обстрілів з використанням ракет пасивний захист не дає результату, зазначив він.

"Єдине рішення, яке дає 100-відсоткову гарантію (захисту об'єкта – ред.), якщо можна так сказати, – це системи ППО та можливість збивати таке озброєння. Тому посилення ППО – це відповідь на всі питання" , - сказав міністр.

При цьому він вважає, що до будівництва захисних споруд третього рівня (від ракет – ред.) для енергооб'єктів потрібно підходити вибірково залежно від термінів будівництва.

"Якщо ми бачимо, що є можливість протягом наступного року добудувати такі об'єкти, це варто робити. Якщо бачимо, що об'єкт завершується у 2026, 2027 році, - думаю, на цьому варто зупинитися" , - сказав Галущенко.

Нагадаємо, в Україні активно реалізується лише перший та другий рівні захисту.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що будівництво третього рівня захисту об'єктів від ракетних ударів є надзвичайно дорогим.

"Досі незрозуміла їхня економічна доцільність , це сотні мільярдів гривень" , - заявив прем'єр.

Російська атака по Україні 26 серпня була найбільшою. Тоді було випущено понад сотню ракет різних типів і близько сотні дронів "Шахед".