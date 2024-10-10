Курс валют НБУ на 10 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 10 жовтня 2024 року
Курс долара , порівняно з 9 жовтня, підвищився на 2 коп. до 41.1934 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 45.1274 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.8933 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 7 коп. до 48.0110 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.4994 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.193 400
|EUR
|Євро
|45.127 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.893 300
|CHF
|Швейцарський франк
|48,011 000
|PLN
|Польський злотий
|10.499 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.