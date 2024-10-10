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Курс валют НБУ на 10 жовтня

Курс валют НБУ на 10 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 10 жовтня 2024 року

Курс долара , порівняно з 9 жовтня, підвищився на 2 коп. до 41.1934 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 45.1274 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.8933 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 7 коп. до 48.0110 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.4994 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.193 400 +0.0178
EUR Євро 45.127 400 --0.1163
GBP Фунт стерлінгів 53.893 300 --0.0673
CHF Швейцарський франк 48,011 000 --0.0745
PLN Польський злотий 10.499 400 --0.0019

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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