Курс валют НБУ на 10 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 10 жовтня 2024 року

Курс долара , порівняно з 9 жовтня, підвищився на 2 коп. до 41.1934 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 45.1274 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 53.8933 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 7 коп. до 48.0110 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.4994 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.193 400 EUR Євро 45.127 400 GBP Фунт стерлінгів 53.893 300 CHF Швейцарський франк 48,011 000 PLN Польський злотий 10.499 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.