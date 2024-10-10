Сили оборони знешкодили вже понад 665 тисяч окупантів

Генштаб оновив інформацію про російські втрати у війні – з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знешкодили понад 665 тисяч окупантів, понад 19,2 тисячі артилерійських систем, понад 17,7 тисячі ББМ та 8 945 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 665 200 (+1 080) осіб,

танків – 8 945 (+1) од,

бойових броньованих машин – 17 765 (+14) од,

артилерійських систем – 19 263 (+41) од,

РСЗВ – 1 225 (+2) од,

засобів ППО – 976 (+3) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 767 (+49) од,

крилатих ракет – 2619 (+1) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 314 (+74) од,

спеціальної техніки – 3 386 (+1) од.

Дані уточнюються.