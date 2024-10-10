Росіяни вдарили по Миколаєву: на інфраструктурному об'єкті спалахнула пожежа

Російські війська атакували Миколаїв пізно ввечері 9 жовтня, внаслідок чого спалахнула пожежа на інфраструктурному об'єкті та пошкоджені склади, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

"(Окупанти – ред.) вдарили по околицях міста. Атака була по інфраструктурному об'єкту, попередньо ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок прильоту сталась пожежа, яку оперативно ліквідували".

Також, за словами Сєнкевича, пошкоджені складські приміщення. Але люди не постраждали.