У Білому домі занепокоєні інформацією про телефонні дзвінки Трампа і Путіна

У Білому домі не можуть підтвердити “жоден із дзвінків” між колишнім президентом Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, про які стверджується у новій книзі Боба Вудворда "Війна". Але ця інформація викликає занепокоєння у контексті України. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 9 жовтня, повідомляє Голос Америки.

"Ми не обізнані з цими дзвінками, я не можу підтвердити жодного із цих дзвінків" , – наголосила посадовиця.

Разом з тим вона додала:

"Але якщо це справді правда, то чи нас це хвилює? Так. У нас є серйозні занепокоєння… особливо з огляду на те, що ми знаємо, що колишній президент лобіював проти збільшення допомоги Україні у її захисті від агресії Росії".

Книга, про яку йдеться, "пожвавлює питання про зв’язки Трампа з Путіним", пише видання The New York Times.

Її автор, журналіст Боб Вудворд, зацитував неназваного помічника, який свідчив, що Дональд Трамп спілкувався з Володимиром Путіним сім разів після того, як покинув посаду президента США.

Книгу презентували 8 жовтня, вона привернула увагу інформацією про “таємне” спілкування упродовж останніх кількох років між Трампом і Путіним.

"Колишні президенти часто спілкуються з іноземними лідерами, але було б дуже незвично, щоб хтось спілкувався з явним супротивником Сполучених Штатів з протилежного боку війни, не узгодивши це з Білим домом чи Державним департаментом" , – йдеться у статті NYT.

Крім того, як повідомляє видання Washington Post, Вудворд у книжці також описав, що в час пандемії Ковід, у 2020 році, коли у світі бракувало тестів для виявлення коронавірусу, президент Дональд Трамп ніби таємно надіслав тести президенту Росії Володимиру Путіну для його персонального використання.

У книзі йдеться, що Путін дуже боявся вірусу і прийняв тести, але порадив президенту США не розповідати про це публічно. "Я не хочу, щоб ти комусь про це розповідав, тому що люди розсердяться на тебе, не на мене" , - сказав Путін Трампу, за версією книги Вудварда.

Кампанія Трампа відкинула інформацію з книги Вудворда, використовуючи у заяві образи на адресу автора, котрого назвали "повним негідником", який є "повільним, млявим, некомпетентним і загалом нудною людиною без особистості".

"Жодна з цих вигаданих історій Боба Вудворда не є правдою, це робота справді божевільної людини з розладами психіки, яка страждає від виснажливого випадку божевілля відносно Трампа" , — заяву речника кампанії Трампа Стівена Ченга цитує NYT.