У Міноборони заперечили призупинення бронювання: лише проведуть аудит
До 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть. Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який ініціював аудит на засіданні уряду, повідомляє Суспільне.
Він заперечує призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ. Також, за його словами, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.
"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі", — сказав він.
Раніше медіа повідомляли про призупинення мобілізації через різке зростання кількості заброньованих.