У Міноборони заперечили призупинення бронювання: лише проведуть аудит

До 15 листопада в Україні мають провести аудит "критичних" підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.﻿ Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який ініціював аудит на засіданні уряду, повідомляє Суспільне.

Він заперечує призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ. Також, за його словами, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

"Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців — зростання вдвічі" , — сказав він.

Раніше медіа повідомляли про призупинення мобілізації через різке зростання кількості заброньованих.