Удар по Одеської області 9 жовтня: кількість жертв зросла

Кількість жертв російського удару по портовій інфраструктурі Одеської області увечері 9 жовтня зросла до 7 – вранці 10 жовтня у лікарні помер важкопоранений чоловік, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

"На жаль, кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до 7. Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими".

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