Кампанія Гарріс вже зібрала 1 млрд доларів – CNN

Кампанія віцепрезидентки Камали Гарріс зібрала 1 мільярд доларів з моменту вступу в президентські перегони наприкінці липня. Про це CNN розповіли два джерела, повідомляє Укрінформ.

Відтоді, як 21 липня Гарріс замінила на перегонах президента Джо Байдена, кошти до бюджету її кампанії і Демократичної партії надходять з безпрецедентною швидкістю, пише видання. Так, тільки за місяць від вступу у перегони кампанія Гарріс зібрала 500 мільйонів доларів.

Поки кампанія Гарріс відмовилася від коментарів.

Сплеск пожертвувань допоміг Гарріс стрімко перевершити суми, зібрані кампанією Дональда Трампа. Його команда оголосила про накопичення близько 430 мільйонів доларів спільно з Республіканською партією протягом трьох місяців - з початку липня до кінця вересня.

Подолати фінансовий розрив Трампу допомагають суперкомітети (super PACs), які фінансуються багатими республіканцями. Пов'язаний з Трампом PACs "Зробимо Америку знову великою" (Make America Great Again, Inc.) очолив зовнішні витрати в президентських перегонах. Але PACs, пов'язаний з Ілоном Маском, найбагатшою людиною в світі і відомим прихильником Трампа, вклав у цьогорічні вибори понад 79 мільйонів доларів.