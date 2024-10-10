Повітряні сили: ППО збила 41 "Шахед", ще 14 – локаційно втрачені

Уночі та зранку 10 жовтня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed та ракетами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 41 "Шахед", ще 14 були локаційно втрачені. Водночас кілька безпілотників все ще перебувають в повітряному просторі України.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Усього росіяни застосували понад півсотні засобів повітряного нападу:

2 балістичні ракети Іскандер-М (район пусків – окупований Крим);

1 керовану авіаційну ракету Х-31П (із повітряного простору Криму);

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (із повітряного простору Криму);

3 зенітні керовані ракети С-300 (із окупованої Донеччини);

62 ударні БпЛА (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).

"У результаті протиповітряного бою збито 41 ворожий БпЛА у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

У Повітряних силах додають, що станом на 11.00 бойова робота триває – декілька БпЛА (імовірно ударні) залишаються в повітряному просторі України.

Також спостерігається велика активність розвідувальних безпілотників на півночі та півдні.

У ЗСУ зазначили, що у результаті російського удару ракетами та ударними БпЛА уражені цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури на Одещині, Полтавщині та Донеччині.