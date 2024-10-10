У Нацраді сподіваються, що Telegram повністю заборонять в Україні

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення ввела особливий порядок доступу до Telegram і сподівається, що цей багатоплатформовий месенджер буде повністю заблокований у нашій країні (як це було з "ВКонтакте" та низкою інших підсанкційних ресурсів), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Особливий порядок доступу до Telegram

У Нацраді розповіли, що ввели особливий порядок доступу Telegram.

"З одного боку, потрібно захистити службову інформацію, з іншого - продовжувати контролювати медійний простір, який охоплює і Telegram також" , - уточнили у прес-службі установи.

Українцям нагадали, що про небезпеку Telegram у Нацраді почали говорити понад рік тому. Нещодавно ж до такої позиції доєдналися інші державні органи, що опікуються безпековими питаннями.

"Вирішальним стало рішення Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО щодо обмеження використання Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури" , - зауважили у Нацраді.

Там додали, що запровадили заборону використання Telegram на службових пристроях. Однак головне завдання - захистити не стільки співробітників, які за службовими обов'язками детально поінформовані про вади Telegram, скільки службову інформацію.

З огляду на це у Нацраді існує правило: на пристроях, де створюється, обробляється та зберігається службова інформація, Telegram бути не може як у вигляді застосунку, так і у веб-версії.

"Так само на приватних пристроях співробітників. Але тут є вибір: якщо цей пристрій використовується у службових цілях, треба видалити Telegram - або видалити службові файли і службові акаунти з поштових застосунків, бо такі застосунки зберігають інформацію і файли локально" , - пояснили громадянам.

Зазначається також, що Нацрада, як медіарегулятор, має аналізувати діяльність медіа в Telegram.

"Тому в нас створюється окремий сегмент мережі, який за допомогою сучасних апаратних і програмних засобів буде відокремлений від внутрішньої мережі Національної ради, але підключений до зовнішнього інтернет-простору" , - зауважили в установі.

Уточнюється, що мережева інфраструктура Нацради вже зараз дозволяє заблокувати кожну з десятків тисяч IP-адрес, які використовує ця соцмережа. Отже, інформація, що є в Національній раді, є надійно захищеною.

"Ми сподіваємося, що поточний стан протидії ризикам, що пов'язані з використанням цієї соцмережі державними органами, є проміжним, і невдовзі Telegram буде повністю заблокований в Україні, як свого часу було заблоковано "Одноклассники", "ВКонтакте" та всі сервіси компаній Яндекс і Mail.ru" , - підсумували у Нацраді.

Функціонування Telegram в Україні

Нагадаємо, багатоплатформовий месенджер Telegram був заснований у серпні 2013 року російським підприємцем Павлом Дуровим (який є також засновником підсанкційної російської соціальної мережі "ВКонтакте"). Станом на на 1 квітня 2024 року Telegram мав 900 млн активних користувачів щомісяця.

Раніше голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповідав, що інформація з месенджера може видаватись секретним службам РФ, тож якщо витік інформації підтвердиться, Україна може заблокувати Telegram.

Згодом спікер парламенту Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.

На початку жовтня 2024 року користувачі неодноразово повідомляли також про збої в роботі месенджера. У Telegram пояснили, що впродовж цього періоду сервіс зазнав безпрецедентних навантажень через події на Близькому Сході. Нібито саме через це в його роботі спостерігалися масштабні збої.

7 жовтня стало відомо, що використання Telegram обмежать у Верховній Раді (за рекомендацією Ради національної безпеки та оборони України). Водночас українцям пояснили, що "це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях".

Повідомлялося також, що питання заборони Telegram планує розглянути Полтавська обласна рада (оскільки члени депутатської комісії з питань регламенту одноголосно виступили з рекомендацією заборонити цей месенджер).