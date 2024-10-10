"Укренерго" знову фіксує споживання електрики

В Україні у четвер, 10 жовтня, споживання електроенергії зросло порівняно із попереднім днем. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання зросло. Сьогодні, 10 жовтня, його рівень, станом на 9:30, був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Вчора, 9 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня – у вівторок, 8 жовтня" , - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" зауважує, що через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру в енергосистемі у вечірні години є дефіцит потужності, тому, за можливості, потрібно переносити використання потужних електроприладів на період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Імпорт електроенергії 10 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 2 295 МВт-год.