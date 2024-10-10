Майже 50% росіян бачать у війні більше шкоди, ніж користі – опитування

Майже половина громадян Росії, 47%, вважають, що вторгнення російських військ в Україну завдало більше шкоди, ніж користі, що є найвищим показником з початку повномасштабної війни проти України. Про це свідчить соцопитування, проведене у вересні "Левада-центром", повідомляє Укрінформ.

Ще 28% опитаних росіян вважають, що війна принесла "більше користі", для 25% на це запитання було "важко відповісти".

Водночас за рік на десять пунктів, з 38% до 28%, впала частка тих, хто впевнений у користі розпочатої Путіним так званої "спеціальної військової операції".

Також знижується кількість росіян, які вважають, що бойові дії йдуть успішно. У лютому таких громадян було 70%, тепер їхня частка зменшилася на десять пунктів, до 60%.

За проведення мирних переговорів у вересні висловились уже 54% опитаних.