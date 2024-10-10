У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження російського аеродрому в Адигеї

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що Україна завдала удару по російському військовому аеродрому "Ханская", розташованому в Республіці Адигея.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу.

"Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27" , – йдеться в повідомленні.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

"Завдання виконано силами і засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.