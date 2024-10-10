У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження російського аеродрому в Адигеї
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що Україна завдала удару по російському військовому аеродрому "Ханская", розташованому в Республіці Адигея.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу.
"Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27", – йдеться в повідомленні.
Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
"Завдання виконано силами і засобами Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони по важливих цілях збройних сил рф триватиме і далі", – зазначили у Генштабі.