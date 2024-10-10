Беларускі Гаюн: До Білорусі прилетів другий російський МіГ-31К
До Білорусі з Росії прилетів другий за два дні російський винищувач МіГ-31К, що може нести на собі гіперзвукові ракети "Кинджал", повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн" в Telegram.
"За нашими даними, щойно другий винищувач МіГ-31К ПКС РФ приземлився на аеродромі "Мачулищі".
В проєкті нагадали, що літаків МіГ-31К ПКС РФ не було в Білорусі останні 1,5 року – з 6 квітня 2023 року.
Саме винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані в 2 000 км.
Передісторія:
- 9 жовтня вперше за півтора року до Білорусі прилетів російський МіГ-31К. Винищувач здійснив посадку на аеродром "Мачулищі".