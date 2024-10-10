На аеродромі у російській Адигеї під час атаки було 57 бортів – джерело

Уночі 10 жовтня, в момент атаки безпілотниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Служби безпеки України, на військовому аеродромі "Ханська" у РФ, було розміщено 57 бортів. Про це розповіло обізнане джерело у розвідці, повідомляє Укрінформ.

За словами співрозмовника агентства, на аеродромі дислокується російська 272-а навчальна Полоцька авіаційна база 2-го розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків ім. Сєрова. Військовий об’єкт використовується ворожою авіацією для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

У момент атаки на аеродромі були розташовані російські бойові літаки та гелікоптери, зокрема: Су-34 ― 12 бортів; Diamond DA42 ― 2 борти; Л-39 ― 37 бортів; Су-35С ― 4 борти; Мі-8 ― 2 борти.

Українські спецслужби зафіксували, що після вибухів на аеродромі "Ханська" на місце події виїхали багато карет швидкої допомоги та пожежних машин.

Наразі збитки від атаки на аеродром уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня після атаки безпілотниками військового аеродрому "Ханська" неподалік адмінцентру російської республіки Адигея Майкопа почалася пожежа.

Пізніше з’явилася інформація про евакуацію мешканців селища Родникове, розташованого поруч зі станицею Ханська, яке безпосередньо межує з військовим аеродромом.

Система моніторингу пожеж NASA зафіксувала після атаки пожежу поблизу злітно-посадкової смуги аеродрому. Osint-дослідники припускають, що це можуть палати склад ПММ збоку від злітно-посадкової смуги на аеродромі "Ханська" чи паливні резервуари для літаків або склад авіабомб.