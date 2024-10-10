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Генсек НАТО обговорив із Зеленським і Стармером дозвіл на удари вглиб РФ

Генсек НАТО обговорив із Зеленським і Стармером дозвіл на удари вглиб РФ
Фото: x.com/SecGenNATO

Генсек НАТО Марк Рютте розповів, що на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єром Британї Кіром Стармером обговорювали питання дозволу для Києва бити вглиб території РФ західною зброєю. Про це Рютте розповів журналістам після зустрічей з Зеленським і Стармером, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що мав чудову розмову з президентом Зеленським та прем'єр-міністром Стармером, але у питанні далекобійних ударів західною зброєю по військових об'єктах в глибині території Росії позиція не змінилася.

"Звісно ми говорили про це: у Києві минулого тижня, говорили про це і сьогодні, але кінцеве рішення залежить від кожного конкретного союзника", – сказав генсек НАТО.
"Це мають вирішувати союзники, як може використовуватися озброєння, яке вони постачають Україні. З точки зору права це можливо.
Оскільки з точки зору закону Україна має право використовувати зброю проти цілей в Росії, якщо вони становлять загрозу для неї. Але зрештою, все залежить від індивідуального рішення кожного союзника", – заявив Рютте.

Прем'єр Британії Кір Стармер раніше розповів, що весь ранок провів за обговоренням з президентом України Володимиром Зеленським "плану перемоги".

Глава МЗС Британії Девід Леммі у кінці вересня заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.

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