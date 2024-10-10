Росіяни вдруге за добу обстріляли Миколаїв: що відомо

Російські війська вдруге з початку доби обстріляли Миколаїв; є постраждалі, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив мера міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

За його словами, у Миколаєві декілька разів від початку доби чули вибухи. Зокрема, гучно було близько 11:45, а також о 12:10.

"Щодо денних прильотів. Станом на зараз постраждали дві людини, надали допомогу амбулаторно" , — повідомив Сєнкевич.

Міський голова додав, що спецслужби обстежують район поруч з "прильотом" на предмет пошкоджень в житловому секторі.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у Миколаєві повторний "приліт" по одному з об'єктів.

"Приліт туди ж, але встигли всіх відвести. Цивільні" , — повідомив очільник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня російська армія атакувала Миколаїв — РФ вдарила по інфраструктурному об'єкту ракетами Х-59/Х-69. Внаслідок атаки сталась пожежа, яку оперативно ліквідували.