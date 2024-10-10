Ураган "Мілтон" над США ослабнув з п'ятої до першої категорії

Ураган "Мілтон" обрушився на американський штат Флорида, повідомляє Ділова столиця.

Раніше над океаном він досягав п'ятої категорії за шкалою Саффіра — Сімпсона, проте при наближенні до берега ослаб до другої категорії, а незабаром і до першої, передає CNN.

Він пройшов Тампу і зараз перебуває над Орландо, швидкість вітру у ньому становить 38 м/с.

Як повідомлялось, раніше ураган "Мілтон" придбав найвищий рівень потужності і стрімко наближався до Флориди.



Раніше зі штату було евакуйовано близько 5 млн осіб. Тоді очікувалося, що Мілтон може стати найсильнішим ураганом за сто років і як мінімум збереже четверту категорію при наближенні до берега. Мер Тампи Джейн Кастор, "нітрохи не драматизуючи", говорила, що перебування в районах, якими він пройде, подібно до смерті.

Президент США Джо Байден через "Мілтон" відклав свій візит до Німеччини, під час якого планувалася його зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським у рамках засідання Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Відомо, що через ураган загинули принаймні двоє людей (це сталося в окрузі Сент-Люсі). Також у Флориді зафіксували 19 торнадо. Більше 2 млн домоволодінь та підприємств штату виявилися знеструмленими. У Сент-Пітерсберзі в окрузі Лі була зафіксована повінь. Губернатор Флориди Рон Десантіс розповів, що на цей момент відомо про руйнування понад 125 будинків, більшість із яких мобільні.