Датагруп-Volia-lifecell отримала 435 млн доларів довгострокових кредитів

ЄБРР та IFC, що входить до групи Світового банку, надали 435 мільйонів доларів довгострокових кредитів для підтримки групи Datagroup-Volia-lifecell. Про це йдеться у релізі ЄБРР, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що кожна з організації надасть по 217,5 мільйона доларів. У релізі вказується, що це інвестування має сприяти посиленню стійкості телефонної мережі та покращенню цифрової зв'язності по всій Україні.

Це найбільша одноразова пряма іноземна інвестиція в Україну від великого стратегічного інвестора з часів російського вторгнення.

Кредити дозволять об'єднаній групі покращити мобільний зв'язок для 10 мільйонів абонентів і забезпечити швидший доступ до фіксованого інтернету для 4 мільйонів домогосподарств, йдеться у релізі.

Для зменшення інвестиційних ризиків частина кредитів ЄБРР та IFC буде покрита гарантіями, наданими урядом Франції та Європейським Союзом.

Нагадаємо, інвестиційна компанія NJJ Holding французького мільярдера Ксавʼє Ньєля закрила транзакцію із купівлі українського оператора lifecell та провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia".

Антимонопольний комітет 25 липня схвалив заявку на покупку французькою DVL Telecom українського оператора lifecell.

Угода з купівлі французьким мільярдером Ксавʼє Ньєлем провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Volia" і оператора lifecell принесе в країну 1,5 млрд доларів інвестицій.