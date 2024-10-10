Норвегія надасть майже 90 млн доларів на збільшення виробництва зброї для України

Уряд Норвегії ухвалив рішення виділити до 967 мільйонів крон (приблизно 87,5 млн доларів) на чотири нові проєкти. Вони спрямовані на збільшення виробничих потужностей, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Ми збільшимо підтримку інновацій для норвезьких оборонних компаній, що розробляють обладнання для України, підтримаємо плани компанії Nammo зі створення нової виробничої лінії для ракетних двигунів, зміцнимо норвезький ланцюжок виробництва вибухових речовин і вивчимо можливості створення нового заводу для виробництва військових вибухових речовин у Норвегії" , - заявив міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Уряд збільшить підтримку норвезьких малих і середніх підприємств на 342 мільйони крон (близько 31 млн доларів). Програма, яка тепер розширюється, управляється Норвезьким оборонним дослідницьким інститутом (FFI).

Компанії можуть подати заявку на фінансування для промислового виробництва технологій, які можуть бути корисні для українських збройних сил.

Уряд також вирішив співфінансувати четверту виробничу лінію для ракетних двигунів на заводі Nammo в Раугфоссе. Ці двигуни використовуються в більшості систем ППО, вироблених у Німеччині та США.

Nammo вже має дві лінії, а третя будується за підтримки уряду та ЄС. Метою нового фінансування є залучення капіталу для будівництва четвертої лінії.

Уряд запропонував співфінансувати виробництво гексаміну, важливого компонента для створення сучасних вибухових речовин. Норвегія - одна з небагатьох західних країн, що виробляють такі вибухові речовини, які затребувані Україною для оборони від Росії.

Разом із компанією Chemring Nobel уряд ініціював дослідження для оцінки можливості створення нового заводу з виробництва військових вибухових речовин у Норвегії.