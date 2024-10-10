Суд залишив блогера та псевдоактивіста Стахіва під вартою

Львівський апеляційний суд розглянув апеляцію щодо запобіжного заходу Остапу Стахіву, якого підозрюють у шахрайстві та розповсюдженні інформації про місцезнаходження підрозділів Збройних сил України. Суд залишив чинним рішення від 2 жовтня, яке передбачає утримання Стахіва під вартою без права на заставу, повідомляє Суспільне.

Як зазначає Суспільне, засідання розпочалося об 10:58. Клопотання Стахова про відвід прокурора Олега Ковальчука, якого він звинуватив у «фальсифікації доказів», розглянули, проте не задовольнити.

Водночас прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він пояснював, що Стахів може змінити місце перебування, знищити або сховати документи чи вплинути на свідчення людей.

Стахів та його адвокат заявили, що підозри нібито є «необґрунтованими» й просили не застосовувати будь-яких обмежень.

Після вироку судді псевдоактивіст заявив, що рішення тримати його під вартою винесли нібито без доказів. Він стверджував, що «не боїться тюрми й СІЗО», а йде «за свій український народ».

1 жовтня на четвертому поспіль засіданні суд не зміг обрати запобіжний захід для Стахіва й оголосив чергову перерву.