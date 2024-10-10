Для зняття обмежених ударів по РФ "є юридичні підстави" - Рютте

Щоб Україна отримала дозволи на удари далекобійною зброєю по Росії, є всі необхідні юридичні підстави. Проте рішення залежить від конкретних країн-членів НАТО. Про це заявив генсек Альянсу Марк Рютте, повідомляє Ліга.net.

"Юридично це можливо, тому що юридично Україні дозволено використовувати свою зброю, якщо вона може вражати цілі в Росії, якщо ці цілі становлять загрозу для України. Але чи зроблять це окремі члени Альянсу? Зрештою, це також завжди залежить від окремих союзників" , — сказав він на зустрічі з журналістами.

Однак він наголосив, що наразі немає жодних змін в цьому питанні – союзники досі не дозволили застосовувати свою зброю на великій відстані для ударів по РФ. Проте він підкреслив, що "юридично є підстави" для того, щоб члени НАТО зняли обмеження на застосування зброї, яку постачають Україні.