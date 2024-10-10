У Херсоні затримали чиновників ТЦК, які організували схему для ухилянтів

У Херсоні затримали трьох посадових осіб ТЦК та їхню спільницю, які допомагали військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. З посиланням на пресслужбу СБУ, повідомляє Новое время.

Правоохоронці зазначають, що у Херсоні на корупційній «схемі для ухилянтів» було викрито трьох посадовців ТЦК та їхню спільницю — працівницю місцевого центру надання адмінпослуг, яка відповідала за роботу з військовозобов'язаними.

«Задокументовано, як жінка оновлювала дані чоловіків призовного віку та пропонувала їм допомогу в уникненні мобілізації. Потім фігурантка передавала персональні дані клієнтів своїм спільникам у ТЦК, де вони знімали ухилянтів з військового обліку через „погане“ здоров’я» , — йдеться у повідомленні СБУ.

Дії фігурантів з Херсону кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.