Запорізьку АЕС знову підключили до резервної електролінії - МАГАТЕ

Запорізька атомна електростанція відновила підключення до резервного постачання енергії. Проте ситуація залишається напруженою.﻿ З посиланням на пресслужбу МАГАТЕ, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

В МАГАТЕ заявили, що українська Запорізька АЕС відновила підключення до лінії електропередач 150 кВ, яка може бути використана як резервний варіант для станції.