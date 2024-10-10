Запорізьку АЕС знову підключили до резервної електролінії - МАГАТЕ
Запорізька атомна електростанція відновила підключення до резервного постачання енергії. Проте ситуація залишається напруженою. З посиланням на пресслужбу МАГАТЕ, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.
В МАГАТЕ заявили, що українська Запорізька АЕС відновила підключення до лінії електропередач 150 кВ, яка може бути використана як резервний варіант для станції.
"Хоча постачання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій, залишається нестабільним", - додали в агенції.