Зеленський заявив, що не обговорював з союзниками припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном запевнив, що у їхніх переговорах не було мови про "припинення вогню".﻿ Про це він сказав під час короткого спілкування лідерів з пресою у дворі Єлисейського палацу, повідомляє Європейська правда.

Від журналістів пролунало запитання про можливе "припинення вогню".

"Це (припинення вогню – ред.) не є темою наших дискусій з іншими союзниками, і так само про це не йшлося тут" , – відповів Зеленський.

"Я бачу, у ЗМІ циркулює багато інформації що я нібито "приїхав говорити про перемир’я. Ні, це не так. Росія багато працює над впливом через ЗМІ, над поширенням дезінформації, тож це зрозуміло" , – додав президент України.

Він розповів, що розкрив Макрону свій "план перемоги", піднімав питання про боєприпаси та про зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї, а також залучення фінансування для того, щоб Україна могла виробляти більше власних ударних безпілотників.