Зустріч у форматі "Рамштайн" перенесена на невизначений термін - Білий дім

Адміністрація США продовжує опрацьовувати деталі перенесеного візиту президента Джо Байдена до Німеччини, а також можливість проведення зустрічі Контактної групи з питань оборони України, так званого формату «Рамштайн».﻿ Про це сказала в четвер у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

«Ми намагаємося опрацювати це, усі деталі, для президента важливо це здійснити» , - зауважила представниця Білого дому щодо перенесеного візиту президента США до Німеччини.

Відповідаючи на запитання, чи відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України на рівні глав держав, або ж буде проведене на міністерському рівні, речниця Білого дому не повідомила деталей. Вона лише зазначила, що це питання відкладене.