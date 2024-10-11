Курс валют НБУ на 11 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 11 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 10 жовтня підвищився на 1 коп до 41.2072 за 1 долар.
Євро подешевшав на 8 коп. до 45.0477 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53,8537 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 7 коп. до 47.9376 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.4635 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.207 200
|EUR
|Євро
|45.047 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.853 700
|CHF
|Швейцарський франк
|47.937 600
|PLN
|Польський злотий
|10.463 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.