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Курс валют НБУ на 11 жовтня

Курс валют НБУ на 11 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 11 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 жовтня підвищився на 1 коп до 41.2072 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 45.0477 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53,8537 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 7 коп. до 47.9376 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.4635 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.207 200 +0.0138
EUR Євро 45.047 700 --0.0797
GBP Фунт стерлінгів 53.853 700 --0.0396
CHF Швейцарський франк 47.937 600 --0.0734
PLN Польський злотий 10.463 500 --0.0359

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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