Курс валют НБУ на 11 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 11 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 жовтня підвищився на 1 коп до 41.2072 за 1 долар.

Євро подешевшав на 8 коп. до 45.0477 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до рівня 53,8537 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 7 коп. до 47.9376 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.4635 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.207 200 EUR Євро 45.047 700 GBP Фунт стерлінгів 53.853 700 CHF Швейцарський франк 47.937 600 PLN Польський злотий 10.463 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.