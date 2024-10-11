ППО збила всі безпілотники, які росіяни запустили на Київ – КМВА

У ніч на 11 жовтня сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, які російська армія запустила на Київ, в області ще триває бойова робота проти решти БпЛА.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА), повідомляє Українська правда.

"Сьогодні вночі російська армія намагалася вразити столицю України безпілотними літальними апаратами. На Київ дрони заходили з різних напрямків" , – зазначили у КМВА.

Повідомляється, що повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Також, станом на 7:00 у Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві.