Ситуація у Торецьку: близько 40-50% міста перебуває під контролем ЗСУ

Близько 40-50% території міста Торецьк залишається під контролем ЗСУ. Однак решта території - окупована росіянами, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірi телемарафону.

За його словами, українські військові утримують позиції в місті, попри спроби російських сил захопити його повністю.

"За останню добу росіянам не вдалося просунутися. Військовослужбовці докладали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення жодної позиції і, ні одного будинку, що житлової забудови, що об'єкта критичної інфраструктури на території громади", - зазначив Чинчик.

За його словами, росіяни намагаються й докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше захопити місто.

"Орієнтовно в районі 40-50% міста можна сказати знаходиться під контролем ЗСУ. Інша територія - ворогом захоплена. І ворог намагається й докладає всіх зусиль, щоб в найкоротші терміни повністю захопити місто. Але ЗСУ, сили спротиву дають гідну відсіч і утримують позиції в міру можливостей", - додав він.

Чинчик також наголосив, що евакуація цивільних із міста продовжується, хоча й зі значними труднощами.

"Ми докладаємо всіх зусиль. На жаль, на сьогодні, ті люди, які залишилися, а їх залишилося близько 1 150 осіб, вони якщо виходять, то мінімум з документами, що засвідчують особу. І то навіть і їх (документів - ред.) немає, тому що вони десь згоріли, або десь у підвалах, або десь у квартирах. Якщо брати вчорашній день, то 7 осіб вдалося вивезти з території громади. 3 - за допомогою співробітників Нацполіції, 4 - за сприяння військовослужбовців", - заявив він.

Голова МВА зазначив, що на сьогодні безпекова складова у Торецьку дозволяє лише "в певні проміжки часу, коли наступає затишшя або десь сприятливі погодні умови для того, щоб можна було якнайближче в'їхати в місто і евакуювати населення".

Ситуація у Торецьку

Ситуація в Торецьку, що у Донецькій області, залишається вкрай напруженою. Російські війська проникли на східні околиці міста, і бої йдуть за кожен будинок.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив, що російські окупанти намагаються прорватися до Торецька з південних та південно-східних околиць, а також ведуть наступальні дії в районах Нью-Йорка та Неліпівки.

За словами речниці ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової, російські війська продовжують атакувати по вулиці Центральній у Торецьку, де йдуть запеклі бої.