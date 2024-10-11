Депутати подали понад 2 тисячі правок до проекту держбюджету

Народні депутати подали понад 2 тисячі правок до проєкту державного бюджету на 2025 рік. Це більше, ніж було минулого року.﻿ Про це заявила голова Бюджетного комітету ВРУ, народна депутатка Роксолана Підласа в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Зараз ми розглядаємо поправки в Бюджетному комітеті. Народні депутати нам подали 2098 поправок. Це майже на 500 більше, ніж в минулому році. І для того, щоб опрацювати цей масив даних і розібратися в кожній темі, потрібен час" , - сказала вона.

За словами нардепа, у Раді планують голосувати за проєкт держбюджету у першому читанні в кінці жовтня, а голосування в другому читанні і в цілому - в кінці листопада.

"Це нам дозволяє вкластися в наш законодавчий термін і ухвалити проект закону до 1 грудня цього року" , - додала Підласа.

Держбюджет-2025

Нагадаємо, що уряд подав до Верховної Ради проект державного бюджету на 2025 рік. Парламент вже почав розгляд проекту.

Згідно з законодавством Рада має ухвалити бюджет у цілому до 1 грудня. До цього проект має пройти розгляд у першому та другому читанні.

Згідно з проектом бюджету, доходи складуть становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень, а видатки - 3 трлн 938 млрд грн. Дефіцит бюджету становитиме 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги. Головним пріоритетом бюджету-2025 буде оборона.