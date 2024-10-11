ЗМІ дізналися, скільки винищувачів Mirage може отримати Україна від Франції

Франція планує передати Україні до 20 одиниць винищувачів Mirage 2000-5F. Поставки розпочнуться у першому кварталі 2025 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Avions Legendaires.

Як пише видання, наразі літаки перебувають на стадії промислового виробництва, щоб зробити їх більш "універсальними".

"За нашими різними джерелами, від 12 до 20 винищувачів Mirage 2000-5F буде поставлено Францією воюючій Україні в наступному році. Міністр збройних сил намітив перший квартал, тобто між 1 січня і 30 березня 2025 року", - додає Avions Legendaires.

Зазначається, що Mirage 2000-5F перетворять з чистих винищувачів, які спеціалізуються на патрулюванні неба на багатоцільові літаки для Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема винищувачі будуть перефарбовані в українські кольори.

Ще однією головною зміною стане можливість нести та вести вогонь крилатою ракетою SCALP-EG, яка вже стоїть на озброєнні Сил оборони України.

Mirage 2000-5F

Mirage 2000-5F - це французький багатоцільовий винищувач, що є вдосконаленою версією Mirage 2000. Цей літак був розроблений компанією Dassault Aviation і призначений для виконання різноманітних бойових завдань, включаючи перехоплення, завдання ударів по наземних цілях і ведення повітряних боїв. Mirage 2000-5F оснащений сучасними радіолокаційними системами, що дозволяють йому ефективно виявляти та знищувати повітряні цілі на значних відстанях.

Важливою особливістю Mirage 2000-5F є його маневреність і швидкість, що робить його одним з найефективніших винищувачів у своєму класі. Літак також має поліпшені системи озброєння, включаючи ракети класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", що дозволяє йому діяти в різних бойових умовах.