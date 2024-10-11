Зеленський під час візиту до Німеччини зустрінеться з Шольцом та Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський у рамках короткого візиту до Берліна 11 жовтня зустрінеться з президентом і канцлером ФРН, повідомляє Укрінформ.

Зустріч з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром має відбутися в другій половині дня в палаці Бельвю, резиденції глави держави.

Канцлеру Олафу Шольцу Зеленський, як очікується представить свій План перемоги. Обидва лідери зроблять короткі заяви для преси.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський цими днями здійснює візити в низку європейських столиць.