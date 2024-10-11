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ППО збила 29 "Шахедів", ще чотири – у повітряному просторі України

ППО збила 29 "Шахедів", ще чотири – у повітряному просторі України
Фото: КМДА

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed та кількома ракетами. Сили ППО збили 29 "Шахедів", ще 31 був локаційно втрачений, а два – полетіли в Росію. Водночас ще чотири безпілотники перебувають у повітряному просторі України.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього росіяни застосували 66 "Шахедів" (район пусків – Курськ, РФ), одну балістичну ракету "Іскандер-М" (запустили з Криму) та одну керовану авіаційну ракету Х-31П (з повітряного простору над акваторією Чорного моря).

"Станом на 11.00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях. 31 ворожий безпілотник локаційно втрачений у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ", – йдеться в повідомленні.

Водночас два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії, ще чотири БпЛА – перебувають в повітряному просторі України. Робота ППО триває.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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