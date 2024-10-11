Польща закупить інженерну техніку для зміцнення кордону з Росією та Білоруссю

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив, що в рамках програми "Східний щит" міністерство планує закупити важку інженерну техніку на суму близько 600 млн злотих (понад 152 млн доларів), повідомляє Європейська правда.

Заяву заступника глави польського Міноборони наводить PAP.

Томчик додав, що це пов'язано з подальшою охороною польських кордонів, а також з нещодавньою повінню.

Він наголосив на необхідності подальших інвестицій в інженерне обладнання, анонсувавши закупівлю нової техніки на 500-600 млн злотих для посилення можливостей військ.

"У рамках будівництва "Східного щита", а також у зв'язку з ситуацією, яка склалася, ми хочемо в найближчі місяці закупити важку техніку, приблизно на суму близько 500-600 млн злотих, щоб посилити ті підрозділи, які будуть готувати і будувати інженерні дамби на польсько-білоруському, або польсько-російському, або польсько-українському кордоні", – сказав він.

Раніше стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.