Суди розглянули щонайменше 314 справ про штрафи від ТЦК: більшість скасовують

Щонайменш 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок жовтня знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру Бабуся за 5 місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку. З кожним місяцем справ більшає. У більшості випадків суд скасовує штрафи, повідомляє Опендатабот.

Щонайменше 314 справ про оскарження штрафів від ТЦК розглянули українські суди з червня по жовтень поточного року — вже після введення нових правил та штрафів за порушення правил військового обліку.

Подібних справ більшає з кожним місяцем: якщо в червні їх було лише 10, у вересні кількість звернень досягла 148. Від початку жовтня вже розглянуто 34 справи.

"Опендатабот" вибірково проаналізував справи щодо скасування штрафів і у більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи.

Наразі можна виділити три основні причини скасування штрафів:

недотримання ТЦК процедури накладення штрафу.

відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами.

штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування.

Зазначимо, що з початку року на примусове виконання передано майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку.