ЗСУ: Росіяни відновили штурмові дії на Придніпровському напрямку

Російські окупаційні війська відновили атаки на Придніпровському напрямку. За минулу добу зафіксовано п'ять штурмів на Херсонському та два штурми на Запорізькому напрямках, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України в Telegram.

"З початку тижня ворог відновив атакувальні дії на Придніпровському напрямку. Сили оборони півдня України на Херсонщині відбили 29 штурмів", - йдеться у повідомленні.

Окупанти також продовжують артилерійські обстріли, завдають авіаційних ударів, застосовують ударні дрони різних типів, ведуть аеророзвідку.

За минулу добу росіяни застосували 318 FPV-дронів, з них три ударних безпілотники типу "Ланцет", скинули 428 осколкових боєприпасів.

За добу окупанти втратили на півдні України 59 солдатів, а також 25 одиниць техніки:

6 одиниць автомобільної техніки;

6 гаубиць;

3 міномети;

4 дрони (3-ZALA, 1-Supercam);

камеру спостереження;

3 мотоцикли;

2 човни.

Сили оборони України уразили два бліндажі, п'ять місць зберігання боєприпасів, місце зльоту дронів, спостережний пункт та вогневу позицію.

Варто додати, що Придніпровський напрямок фронту - це території Херсонської області, де точаться бойові дії. Умовна лінія розмежування проходить по річці Дніпро, яка розділяє Херсонську область на правобережну (контролює Україна) та лівобережну (контролюють окупанти) частини.

Втрати Росії на фронті

Росія приховує втрати своєї армії на фронті, а також постійно бреше про втрати українських сил.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила з лютого 2022 року вже понад 666 тисяч своїх солдатів. Крім того, українські воїни знищили тисячі одиниць техніки противника. Серед знищеної техніки не лише артилерія чи танки, а також літаки, вертольоти, кораблі та підводний човен.