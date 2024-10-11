РНБО не продовжила санкції проти більшості "королів контрабанди" – ЗМІ

Рада національної безпеки та оборони України не продовжила санкції проти так званих «королів контрабанди», які з пафосом наклали у 2021 році, оскільки вони, начебто, більше не створюють загроз національній безпеці. Про це йдеться у відповіді Служби безпеки України, повідомляє Дзеркало тижня.

Указ про санкції №169/2021 був чинним до квітня 2024 року і його не продовжили щодо одинадцяти із тринадцяти фізичних осіб та майже сімдесяти юросіб.

Офіс президента та Рада національної безпеки у відповідях на запити уникнули відповіді на прохання пояснити, які ж зміни відбулися в житті та діяльності одинадцяти осіб, щодо яких санкції вирішили не продовжувати. В ОП запит переадресували до РНБО, а в РНБО заявили, що Рада розглядає та приймає те, що подають їй повноважні органи.

Натомість Служба безпеки офіційно відповіла, що впродовж трьох років із моменту накладання санкцій "уповноважені державні органи відповідно до їх компетенцій здійснювали моніторинг ефективності санкцій. У квітні 2024-го дія санкцій була пролонгована стосовно окремих осіб, які продовжують створювати реальні та/або потенційні загрози національним інтересам...".

При цьому в СБУ додали, що: "і надалі здійснюють необхідні контррозвідувальні заходи та в разі виникнення нових загроз державній безпеці ініціюватиме запровадження обмежувальних заходів".

Серед тих, вийшов з-під санкцій чимало осіб, які, попри все, продовжують звичну для себе діяльність на кордоні, через яку потрапили у попередній санкційний список.

Зокрема, у перелік потрапили так званий "галицький контрабандний аксакал" Володимир Полуситок, одеський експерт із взуття та текстилю Денис Амінєв, мукачівський сигаретний експерт Едуард Кукоба, поціновувач електроніки з Одещини Михайло Грібанов і колишній голова столичної митниці Юрій Дворак.